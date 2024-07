Aanhouding op heterdaad voor bekladden Utrechts universiteitsgebouw

De Utrechtse politie heeft gisteravond iemand aangehouden voor het bekladden van een gebouw van de Universiteit Utrecht aan de Drift. De arrestatie op heterdaad vond omstreeks 18:40 uur plaats.

De verdachte werd tijdens een Pro-Palestijnse demonstratie door de politie betrapt op het bekladden van het gebouw. De persoon probeerde de benen te nemen en negeerde het bevel van de autoriteiten om te stoppen. Uiteindelijk werd de verdachte opgepakt.

Over de identiteit van de vermeende dader is nog niets duidelijk. De verdachte zit momenteel vast in belang van het onderzoek.

De Utrechtse universiteit maakte dinsdag bekend dat zij aangifte gaan doen tegen de bekladding van meerdere gebouwen aan de Drift. Pro-Palestijnse demonstranten voerden daar gister actie. In de nacht van zondag tot maandag werden er door diezelfde groep gebouwen beklad, ook daar deed de universiteit toen aangifte van.

Hart van Nederland / ANP.