Jarenlange gevangenisstraffen voor Nederlandse en Marokkaanse plofkrakers in Duitsland

Zes plofkrakers uit Nederland en Marokko hebben in Duitsland vijf tot bijna veertien jaar cel gekregen. Ze zijn in Frankfurt veroordeeld voor plofkraken in het westen van Duitsland. Daarmee maakten ze 870.000 euro buit, en de schade bedroef wel 2,5 miljoen.

De mannen zijn tussen de 26 en 32 jaar en pleegden zeven plofkraken in 2022 en 2023 in Duitsland. Het proces duurde bijna zeven maanden, melden Duitse media zoals Hessenschau.

Plofkraken richten vaak grote schade aan, zoals hier in Amsterdam:

1:53 Veertien huizen beschadigd door plofkraak in Amsterdam

De Duitse rechtbank vindt dat het opblazen van geldautomaten veel te lang te mild is bestraft."Het zijn geen boeven, zoals de Nederlandse politie het vergoelijkte, maar het zijn criminelen."

De aanklager wilde dat drie mannen voor poging tot moord werden veroordeeld, maar de rechtbank ging daar niet in mee.