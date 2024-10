250 kilo vuurwerk en wapen gevonden in woning Leeuwarden, deels geknutseld

In een woning in Leeuwarden is 250 kilo vuurwerk gevonden, voor een deel zelf geknutseld. Een 46-jarige man is aangehouden.

De man werd woensdagmiddag aangehouden op de Prinsessenweg in de Friese hoofdstad omdat hij vuurwerk bij zich had. Daarop werd zijn woning doorzocht, waar het zware, illegale vuurwerk werd aangetroffen. Er lag ook een vuurwapen en een groot geldbedrag.

Omdat een deel van het vuurwerk zelf in elkaar was gezet, heeft de Explosieven Opruimingsdienst het veiliggesteld en elders tot ontploffing gebracht.

