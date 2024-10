21-jarige rijdt 2 keer zo hard: rijbewijs kwijt en verplicht op cursus

Een 21-jarige automobilist reed maandagavond met een snelheid van 200 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg tussen Waalwijk en Tilburg. Dat is twee keer zoveel als mag. Op die weg geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De politie haalde de jonge bestuurder van de weg en de straf was niet mals.

Doordat de man twee keer zo hard reed als toegestaan, kwam hij in het vizier van de politie. Op hun Instagram schrijft de verkeerspolitie: “Mocht u gisteravond met bizar hoge snelheid zijn ingehaald op de Midden-Brabantweg, weet dan dat wij het rijbewijs van deze 21-jarige laagvlieger uit Roosendaal hebben ingevorderd.”

Strafpunten

Tijdens de aanhouding bleek dat het rijgedrag van de bestuurder niet het enige probleem was. De politie constateerde dat de profieldiepte van de achterbanden van de auto ver onder de norm lag. Voor die profieldiepte van banden zijn wettelijke regels, want het kan gevaarlijk zijn als banden te versleten zijn. Bij deze auto was de diepte slechts 0,3 millimeter in plaats van de vereiste 1,6 millimeter.

De politie nam het rijbewijs van de man in. In Nederland geldt voor beginnende bestuurders, wie zijn rijbewijs vijf jaar of korter geleden heeft gehaald, een 'puntenrijbewijs'. Bij verkeersovertredingen kunnen zij strafpunten krijgen. Als je twee strafpunten scoort tijdens je beginnersrijbewijs, moet je je rijbewijs inleveren en een rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR afleggen. Zak je voor deze test of werk je niet mee, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Naast de intrekking van zijn rijbewijs moet de man ook een verplichte cursus over verkeersgedrag volgen. Bovendien kreeg hij een boete van 279 euro wegens het onveilige bandenprofiel.