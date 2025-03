17-jarige jongen aangehouden voor schietpartij metro Schiedam, politie zoekt gewonde

De politie heeft zaterdagavond een 17-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden wegens een schietincident op vrijdagmiddag. Toen is op het station van Schiedam in een wagon van een metro geschoten, waarbij mogelijk iemand gewond is geraakt.

Even voor 15.00 uur werd het schot gelost, zo meldden getuigen die 112 belden. Na het incident werd het station afgesloten en een onderzoek gestart.

Daaruit is gebleken dat het schot werd afgevuurd in de metrowagon. Waarschijnlijk is iemand gewond geraakt, maar het is onduidelijk of dit door het schot kwam. Als iemand gewond is geraakt, roept de politie diegene op zich te melden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP/Hart van Nederland