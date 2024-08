Meisje (14) door vier jongens aangerand in park in Amsterdam

Een 14-jarig meisje is vorige maand door vier jongens aangerand in Park Frankendael in Amsterdam. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Er is een signalement verspreid om de daders op te kunnen pakken.

Het incident gebeurde op donderdag 18 juli rond 20.30 uur. Het meisje liep door het park toen ze werd aangesproken door een groep van vier jongens op twee fatbikes. Plotseling pakten de jongens haar vast en randden haar aan. Ze werd ook op de grond geduwd. De belagers vluchtten vervolgens verder het park in, mogelijk omdat ze iemand anders hoorden of zagen naderen.

Signalement

De politie heeft een signalement van de daders verspreid. Het gaat om vier lichtgetinte jongens van tussen de 16 en 18 jaar oud. Eén van hen droeg een donkerblauw trainingspak van Paris Saint-Germain, een ander een zwarte hoodie, en een derde had een zwart vest van het merk Nike aan.

Wie meer informatie heeft over de aanranding of over de verdachten, kan contact opnemen met de politie.