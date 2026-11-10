Forse brand onder flat in Rotterdam, bewoners halsoverkop geëvacueerd

Door een brand onder een flat aan de Kerkwervesingel in Rotterdam zijn dinsdagnacht zes woningen tijdelijk ontruimd. Het vuur ontstond in een berg afval in een doorgang onder het flatgebouw. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De brand brak rond 05.45 uur uit. Vanwege de rook en het vuur besloot de brandweer zes woningen te ontruimen. De bewoners werden eerst opgevangen in een naastgelegen flat en vervolgens in een RET-bus.

Het vuur sloeg ook over naar een kabelgoot die langs de woningen omhoogloopt. De brandweer zette een hoogwerker in om de brand op die plek te bestrijden.