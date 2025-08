Stel heel angstig na explosie Rotterdam: 'Ik word ook telefonisch bedreigd met dood'

In de Rotterdamse wijk Beverwaard is zondag- op maandagnacht opnieuw een explosie geweest bij een woning aan de Eckartstraat. De bewoners werden rond 04.00 uur wakker van een harde knal bij hun voordeur. Ze zagen een jongen wegrennen en kort daarna sloegen vlammen uit bij de ingang. Volgens het stel is het niet de eerste keer dat hun huis doelwit is.

De angst zit diep bij het stel. De vrouw zegt zelfs telefonisch bedreigd te zijn met de dood. Ook hun kinderen zijn erg bang. Ze zijn opgelucht dat de brand niet naar binnen sloeg, want anders was het huis volgens hen volledig ontploft.

Een paar dagen eerder was het ook raak. Toen kon een verdachte worden aangehouden. Die zou inmiddels informatie hebben gedeeld over de achtergronden van de aanslagen. Volgens de bewoners is een conflict met een bekende de oorzaak. Ze geven aan te weten wie erachter zit, en vinden dat de politie nu moet ingrijpen.

Bij de eerste explosie waren er nog duidelijke camerabeelden. Bij de tweede lijkt de bewakingscamera vooraf onklaar te zijn gemaakt, waardoor er nauwelijks iets zichtbaar is.

De politie onderzoekt de zaak.