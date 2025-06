Bij brand omgekomen vrouw in Rotterdam was 82-jarige bewoonster

Bij een brand vrijdag in een tehuis voor mensen met dementie in Rotterdam-Zuid is een 82-jarige bewoonster omgekomen. Dat meldt de politie dinsdag. Al na de brand was er een overleden persoon aangetroffen. Inmiddels is de identiteit bekend. Ook is duidelijk dat de vrouw inderdaad door de brand om het leven is gekomen. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

De brand woedde op de vijfde etage van een gebouw aan de Veldstraat in Feijenoord. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk.

ANP