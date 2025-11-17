Roetregen na grote brand in Middelharnis: waarschuwing voor bewoners

In Middelharnis is zondagavond brand uitgebroken in een oude zeilmakerij aan de Westhavendijk. Tijdens het gecontroleerd uitbranden en nablussen zijn roetdeeltjes en stukjes brandresten door de lucht verspreid, meldt de veiligheidsregio.

Bewoners wordt gewaarschuwd om de resten niet aan te raken en ze alleen met handschoenen op te ruimen. Ook wordt aangeraden om groente uit de moestuin eerst te schillen of goed te wassen, omdat er roet op kan zijn neergedaald.

Nablussen

De brandweer is de hele nacht in touw met het nablussen. Met een sloopkraan worden delen van het pand opengebroken, zodat brandend materiaal beter bereikbaar is. Naar verwachting duurt het nablussen nog tot maandagochtend.

De veiligheidsregio houdt de situatie in de gaten en vraagt inwoners om ramen en deuren gesloten te houden als ze last hebben van de rook.