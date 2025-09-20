Omwonenden nog niet naar huis na dodelijke explosie in Den Haag

Bewoners van acht woningen aan de Hengelolaan in Den Haag kunnen voorlopig niet terug naar hun huis na de zware explosie van vrijdag. Dat meldt Omroep West. Voor vier huishoudens regelde de gemeente een hotel, de anderen vonden zelf onderdak.

Bij de explosie kwam één persoon om het leven en raakten twaalf mensen gewond, van wie drie naar het ziekenhuis moesten. Na de explosie ontstond brand met veel rook. De brandweer hielp meerdere bewoners naar buiten en ontruimde drie portieken.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Politie en forensische experts onderzoeken de plek, maar er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een misdrijf, schrijf de regionale omroep.