Dode en meerdere gewonden na explosie en brand in Haagse flat

In Den Haag is vrijdagmiddag een flatgebouw aan de Hengelolaan opgeschrikt door een explosie. Bij de daaropvolgende brand is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Kort voor de knal had de brandweer rond 17.00 uur een melding gekregen dat er een gaslucht werd geroken, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Na de explosie brak brand uit in het gebouw. De brandweer is met meerdere wagens ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen.

Op beelden is te zien dat dikke rookpluimen uit het flatgebouw komen. De brandweer probeert met een hoogwerker mensen van hun balkon te redden. Volgens een correspondent ter plaatse zijn op die manier zeker vijf mensen in veiligheid gebracht.

Meerdere mensen naar ziekenhuis

De veiligheidsregio laat weten dat er dertien slachtoffers zijn, van wie er één is overleden. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, de rest kon ter plaatse worden behandeld.

Zes woningen zijn door de brand getroffen en drie portieken zijn ontruimd. De bewoners die nog niet terug kunnen naar hun woning, worden opgevangen in een stadsdeelkantoor van de gemeente.

De brand die ontstond na de explosie is inmiddels geblust. De politie doet onderzoek.