ZIEN: Bandleden TikTok-ster zien niet dat boven hen vuur om zich heen grijpt

Tijdens een voorstelling van TikTok-ster Lisanne Dijkstra in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord brak zondagmiddag brand uit, terwijl de bandleden doorspeelden alsof er niets aan de hand was. Het incident, waarbij ongeveer 600 bezoekers halsoverkop moesten vluchten, is vastgelegd op video.

Op beelden die naar onze redactie zijn gestuurd is te zien hoe het vuur zich boven in de zaal uitbreidt na het gebruik van siervuurwerk tijdens de show. Kinderen in het publiek roepen "brand!", terwijl de drummer en keyboardspeler onbewust doorspelen. Zelfs als Lisanne Dijkstra wegloopt, het licht aangaat en het brandalarm klinkt, gaan de muzikanten door.

Of het ‘koude vuur’ dat tijdens de voorstelling werd gebruikt daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij de brand, wordt nog onderzocht. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en er raakte niemand gewond.

Lisanne Dijkstra, bekend van haar humoristische filmpjes, heeft op TikTok bijna een miljoen volgers.