Dode bij woningbrand in 's-Heerenhoek

Brand

Vandaag, 08:09

Bij een grote woningbrand in het Zeeuwse 's-Heerenhoek is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon om het leven gekomen. De brandweer meldde even voor 02.00 uur dat een persoon uit de woning aan de Nassauweg was gehaald. De persoon werd door ambulancepersoneel nagekeken. De politie liet later in de nacht weten dat het slachtoffer is overleden.

De brandweer kreeg het vuur om 04.45 uur onder controle. De woning is volledig uitgebrand. Het vuur sloeg ook over naar de naastgelegen schuur, die de brandweer van binnenuit heeft geblust.

De brandweer was met drie blusvoertuigen, een autoladder en waterwagen aanwezig. Ook werd een kraan ingezet voor sloopwerkzaamheden en een speciaal logistiek team vanwege de "langdurige inzet" van het brandweerpersoneel.

Weg afgesloten

De politie heeft de N667 ter hoogte van de plaats afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.

ANP

