Vuur uit en gaslek gedicht bij woningbrand in Urk, deel bewoners kan naar huis

De brand die woedde bij een benedenwoning aan de Lange Dam in Urk is uit. Ook is het gaslek, dat tijdens het blussen werd ontdekt, gedicht. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio maandag aan het begin van de avond.

Uit voorzorg werden 32 woningen ontruimd. Inmiddels kunnen de bewoners van woningen die losstaan van het getroffen blok weer naar huis. Voor de bewoners van zo'n tien woningen is dit nog niet het geval. Zij worden geïnformeerd.