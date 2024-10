Hond dood en twee mensen gewond na woningbrand Harkstede

Twee personen zijn gewond geraakt bij een woningbrand in Harkstede en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen zijn ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie. In de woning was ook een hond aanwezig, maar het dier heeft het volgens de veiligheidsregio niet overleefd. "Dit nieuws is een grote schok voor de bewoners," aldus de veiligheidsregio.

De brandweer schaalde de brand op naar 'middelbrand' en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Ook werden drie ambulances en een traumahelikopter ingezet. De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling bij de vrijstaande woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.