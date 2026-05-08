Vrachtwagen en bestelbus in brand bij tankstation

Brand

Vandaag, 10:51

Op de laadplaats bij een tankstation in Hendrik Ido Ambacht - Sandelingen West staat vrijdagochtend een vrachtwagen en bestelbus in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De afrit bij Hendrik-Ido-Ambacht bij de A16 is afgesloten. Dat meldt de Veiligheidsregio ZHZ. De brand is inmiddels brand meester.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer is druk bezig met het blussen van de voertuigen. Volgens een correspondent zijn er explosies te horen. Vermoedelijk zijn deze afkomstig van gastanks.

Veiligheidsmaatregelen

Het tankstation heeft uit voorzorg veiligheidsmaatregelen genomen. Ze hebben de toevoer van brandstof naar pompen uitgeschakeld. Verder worden er in de omgeving worden metingen gedaan om uit te sluiten of er gevaarlijke stoffen bij de brand zijn vrijgekomen.

De brandweer roept mensen in de omgeving op ramen en deuren te sluiten. Rijkswaterstaat gaat kijken naar de schade. Er zijn in ieder geval geen gevaarlijke stoffen gemeten.

Door Redactie Hart van Nederland

