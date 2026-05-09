Voor de zoveelste keer brand in een leegstaand pand in Zoetermeer

In een leegstaand gebouw in Zoetermeer woedt zaterdagmiddag brand. Het gebouw bevindt zich aan het Bredewater, naast een ander leegstaand pand waar al drie keer brand uitbrak. De brandweer zet een hoogwerker en een droneteam in om het vuur te blussen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De laatste keer dat er aan het Bredewater brand woedde was afgelopen donderdag. De politie sluit niet uit dat die brand was aangestoken. Tijdens het blussen werden hulpverleners bekogeld met stenen, aldus de politie.

Aangifte

De burgemeester van Zoetermeer, Michel Bezuijen, noemde de bekogeling de dag na de brand "volstrekt onacceptabel". Het geweld mag volgens hem niet zonder gevolgen blijven. "De brandweer gaat aangifte doen en we bespreken welke maatregelen er nodig zijn om dit soort gedrag stevig aan te pakken."

Vanwege instortingsgevaar kan de brandweer de brand in het lege pand niet van binnenuit blussen. Op beelden van regionale media is te zien dat er op het kantoorpand de tekst "pak me dan als je k-" is geverfd. Degene die de tekst op een raam spoot, maakte de zin niet af.

De woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat er geen gewonden zijn gevallen.