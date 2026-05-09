Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Voor de zoveelste keer brand in een leegstaand pand in Zoetermeer

Brand

Vandaag, 16:58

Link gekopieerd

In een leegstaand gebouw in Zoetermeer woedt zaterdagmiddag brand. Het gebouw bevindt zich aan het Bredewater, naast een ander leegstaand pand waar al drie keer brand uitbrak. De brandweer zet een hoogwerker en een droneteam in om het vuur te blussen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De laatste keer dat er aan het Bredewater brand woedde was afgelopen donderdag. De politie sluit niet uit dat die brand was aangestoken. Tijdens het blussen werden hulpverleners bekogeld met stenen, aldus de politie.

Aangifte

De burgemeester van Zoetermeer, Michel Bezuijen, noemde de bekogeling de dag na de brand "volstrekt onacceptabel". Het geweld mag volgens hem niet zonder gevolgen blijven. "De brandweer gaat aangifte doen en we bespreken welke maatregelen er nodig zijn om dit soort gedrag stevig aan te pakken."

Vanwege instortingsgevaar kan de brandweer de brand in het lege pand niet van binnenuit blussen. Op beelden van regionale media is te zien dat er op het kantoorpand de tekst "pak me dan als je k-" is geverfd. Degene die de tekst op een raam spoot, maakte de zin niet af.

De woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat er geen gewonden zijn gevallen.

Door ANP

Lees ook

Brandweer massaal uitgerukt voor felle uitslaande brand in Zoetermeer
Brandweer massaal uitgerukt voor felle uitslaande brand in Zoetermeer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.