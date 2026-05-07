Brandweer massaal uitgerukt voor felle uitslaande brand in Zoetermeer

Brand

Gisteren, 19:39

In een leegstaand kantoorgebouw aan het Bredewater in Zoetermeer is donderdagavond een zeer grote brand uitgebroken. De brand woedt op de bovenste verdiepingen van het gebouw en zorgt voor flinke rookontwikkeling in de omgeving. Op beelden zijn grote vlammen te zien die uit de ramen van de vierde etage slaan. Voor de directe omgeving is er een NL-Alert verstuurd. Inmiddels is de brand onder controle.

De eerste melding kwam rond 18.45 uur binnen als een reguliere gebouwbrand, maar al snel werd opgeschaald naar een zeer grote brand. De brandweer zette meerdere tankautospuiten en hoogwerkers in om het vuur van buitenaf te bestrijden. Rond 22.10 werd het sein brandmeester gegeven, met behulp van drones wordt in kaart gebracht of er nog brandhaarden zijn.

Brandweereenheden uit onder meer Zoetermeer, Den Haag, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, De Lier en Leidschendam-Voorburg zijn opgeroepen. Ook zijn meetploegen ingezet om in omliggende wijken controles uit te voeren vanwege de rook die over de omgeving trekt.

NL-Alert

Door de brand en de rook is er voor de omwonenden in de directe omgeving van het pand een NL-Alert verstuurd. Zo wordt er gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Ook moet de ventilatie uitzetten.

Beeld: NL-Alert app

De brandweer meldt dat de rook over de wijk Driemanspolder trekt.

Eerder brand in hetzelfde pand

Volgens een correspondent ter plaatse is het al de derde keer in korte tijd dat de brandweer moet uitrukken voor brand in hetzelfde gebouw. Zo moest de brandweer op 5 mei en 28 april ook uitrukken voor een brand in het pand.

Over de oorzaak van de brand is nog niets officieel bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

