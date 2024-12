Verslagenheid bij eigenaren uitgebrande garageboxen Wolvega: 'Wel een traantje gelaten'

Een gevoel van ongeloof en leegte overheerst bij meerdere eigenaren en buurtbewoners van de garageboxen die volledig in vlammen opgingen tijdens een felle brand in het Friese Wolvega. "Ik had spullen van mijn vader daar opgeslagen, dat is nu allemaal weg. Ik heb wel een traantje gelaten toen ik het hoorde."

De brand, die werd veroorzaakt door laswerkzaamheden, heeft gelukkig geen gewonden geëist. "Dat is dan nog wel een troost", vertelt een eigenaar van een garagebox. Toch is er weinig overgebleven van de opslagruimtes. "Er is nu niets meer aan te doen, die spullen zijn weg. Triest, maar je moet je er bij neerleggen."

Gasf lessen vlogen door de lucht

De uitslaande brand en de daaropvolgende explosies zorgden voor flink wat opschudding in het dorp. "Het leek wel een oorlogsgebied hier", zegt een buurtbewoner terwijl hij een kijkje neemt bij de plek waar zaterdagmiddag de grote brand woedde. "Er waren explosies en gasflessen vlogen door de lucht. Het was echt sensatie hier."

"Die exploderende flessen leken wel op V2-raketten", vult een andere man aan. "Ik zag er eentje door de lucht vliegen en wilde die volgen met de camera van mijn telefoon, maar toen drukte ik per ongeluk nog een keer op de opnameknop, waardoor ik nu geen filmpje heb." Van de garageboxen is vrijwel niets meer over. Alles, van oldtimers tot zwaar gereedschap, is in de brand verloren gegaan. "Zonde, als je er zo naar kijkt", zegt een vrouw die ook even een kijkje komt nemen.

Ontruiming woningen

De brandweer had een flinke klus om het vuur onder controle te krijgen. Uit voorzorg werden 42 woningen in omliggende straten ontruimd vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkwam. Ongeveer vijftig bewoners werden opgevangen in een zorgcentrum aan de Steenwijkerweg. Veruit de meesten konden later op zaterdagavond weer terug naar huis. De bewoners van twee huishoudens konden echter niet thuis slapen, omdat in hun woningen een te hoog gehalte aan koolstofmonoxide werd gemeten.

Rond middernacht liet de veiligheidsregio weten dat de brandweer het nablussen had afgerond. Het terrein met de uitgebrande garageboxen is om veiligheidsredenen afgezet met hekken.