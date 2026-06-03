Bewoner van verwoeste flat in Amersfoort overleden na explosie

De man die dinsdagavond gewond raakte bij een gasexplosie in een flat in Amersfoort, is overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De explosie vond dinsdag rond 20.20 uur plaats in een flatgebouw aan de Everard Meysterweg. Door de harde knal raakten meerdere appartementen beschadigd, vooral de woning waar de brand woedde. Die is volledig onbewoonbaar en de volledige gevel is weggeblazen. De andere bewoners konden dinsdagavond weer veilig terugkeren naar hun woningen.

De bewoner werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later aan zijn verwondingen. De politie laat woensdag weten dat sprake is van zelfdoding. Verdere details over het incident worden daarom niet gedeeld.

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