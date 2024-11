Twee minderjarigen opgepakt voor brand winkelcentrum Arendshof in Oosterhout

De politie heeft twee minderjarige jongens gearresteerd in verband met een brandstichting in winkelcentrum Arendshof in Oosterhout. De brand brak uit op zondagochtend 13 oktober en richtte flinke schade aan bij meerdere winkels.

De politie vermoedde al snel dat de brand was aangestoken, en dit werd bevestigd na verder onderzoek. De twee jongens zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft bepaald dat ze voorlopig in hechtenis blijven. Hun exacte leeftijd is niet bekendgemaakt om privacyredenen, zo meldt de politie.

Camerabeelden

Het onderzoek naar de brand begon meteen na het incident. Camerabeelden uit het winkelcentrum hebben de politie geholpen om de daders op het spoor te komen. Op basis van deze beelden konden de twee minderjarigen uiteindelijk worden opgepakt.

Voor nu houdt de politie de details van de zaak en de identiteit van de jongens strikt geheim. Ook over een mogelijke motief of hoe de brand precies is aangestoken, is nog niets vrijgegeven. De zaak wordt verder onderzocht.

ANP