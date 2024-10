Zeer grote brand uitgebroken in winkelcentrum Oosterhout

In winkelcentrum Arendshof in Oosterhout is zondagochtend brand uitgebroken. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant sprak van een "zeer grote brand".

De brand brak rond 6.00 uur uit in een winkel. Het winkelcentrum bestaat uit meer dan zestig winkels, maar een woordvoerder van de veiligheidsregio kan nog niet zeggen hoeveel panden nog meer getroffen zijn.

De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand en is met verschillende voertuigen snel ter plaatse gegaan, waaronder meerdere tankautospuiten, een kraan en een hoogwerker. Rond 08.30 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was.

Door de brand is veel rookontwikkeling. Omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Over eventuele gewonden en de oorzaak van de brand kan de woordvoerder nog niets zeggen.