Ook twee mannen van 44 en 63 uit Den Haag bij explosie Tarwekamp omgekomen

De politie heeft de identiteit vastgesteld van het vijfde en zesde slachtoffer van de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Het gaat om twee mannen van 44 en 63 jaar oud, afkomstig uit Den Haag. Familierechercheurs hebben de naasten van de slachtoffers geïnformeerd.

Bij de explosies kwamen ook drie leden van hetzelfde gezin om het leven: een 45-jarige vader, een 41-jarige moeder en hun 17-jarige dochter. Het 8-jarige zoontje van het gezin overleefde de tragedie en wordt opgevangen door andere familieleden. De familie van de slachtoffers heeft in een verklaring hun diepe verdriet geuit en bedankt de hulpverleners voor hun inzet. Ze benadrukken dat de zorg voor de jongen momenteel veel aandacht vraagt.

In de bovenstaande video is te zien hoe de eerste bewoners van de verwoeste panden aan de Tarwekamp hun spullen ophalen.

Zes doden

In totaal kwamen bij de explosie zaterdagochtend zes mensen om het leven. Naast de drie gezinsleden uit Den Haag en de twee recent geïdentificeerde mannen, gaat het ook om een 31-jarige man uit Voorburg. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie is nog in volle gang.