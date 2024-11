Tientallen lammetjes overleden bij schuurbrand in Heeswijk-Dinther

In een schuur van een geitenhouderij aan De Bleken in Heeswijk-Dinther zijn in de nacht van zondag op maandag tientallen lammetjes omgekomen door een brand. Hoeveel lammetjes precies zijn overleden, is nog onbekend, meldt de brandweer Noord-Brabant aan Hart van Nederland.

Het vuur werd rond 01.30 uur ontdekt door een medewerker van het bedrijf. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt, er is wel sprake van ernstige schade aan de schuur.

Hoogwerker

De brandweer rukte massaal uit om het vuur te bestrijden. Ook de politie en een ambulance kwamen ter plaatse.

Met een hoogwerker werd het vuur van bovenaf geblust. Rond 06.00 uur maandagochtend was de brand helemaal geblust.

Asbest

Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar de brandweer laat weten dat dit geen gevaar heeft opgeleverd voor de omgeving. Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht.