Veel steun voor John uit Boer zoekt vrouw na brand die 50.000 kippen doodde

De boer die zaterdag zijn kippenhouderij in Heibloem in vlammen op zag gaan, krijgt veel steun. Het gaat om boer John, bekend van het laatste seizoen van het KRO-NCRV-programma Boer zoekt vrouw. 50.000 kippen overleefden de brand niet. Tegen het AD zegt John dat hij er kapot van is.

De brand brak even na 04.30 uur uit in een loods aan de Meijelseweg in het dorp. De vlammen sloegen vervolgens over naar een naastgelegen kippenstal met 300.000 kippen. De loods en de stal zijn verloren gegaan.

De Limburgse boer werd wakker gebeld en meteen schoot het ergste scenario door z'n hoofd, vertelt hij tegen de krant. "Ik werd om 04.45 uur wakker gebeld en zag buiten al een rode gloed. Dit is niet goed, dacht ik." Hij voelde zich machteloos toen hij de vlammenzee zag.

Steun

Het programma Boer zoekt vrouw wenst John en zijn gezin via Instagram veel sterkte. Honderden mensen reageren onder het bericht en doen hetzelfde.

Door de brand zijn deeltjes van zonnepanelen terechtgekomen tussen Heibloem en recreatiepark De Leistert. Deze deeltjes kunnen schadelijk zijn voor grazende dieren. De veiligheidsregio waarschuwde mensen die in het gebied wonen om hun vee uit voorzorg binnen te halen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.