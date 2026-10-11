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ProRail: Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft eerder hervat

ProRail: Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft eerder hervat

Brand

Vandaag, 20:41

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Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt twee uur eerder hervat dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur bij Rotterdam-Delfshaven, waar zaterdag brand werd gesticht, zijn sneller verlopen dan gepland. Vanaf 21.00 uur rijden er weer treinen op het traject.

Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd en waren vijftien daarvan volledig doorgebrand.

Sneller dan verwacht

ProRail dacht aanvankelijk dat zij en aannemer AssetRail minstens tot zondagavond 23.00 of maandagochtend nodig zouden hebben om de schade te herstellen en testen uit te voeren of het treinverkeer weer veilig kan hervatten. "De schade was aan het treinbeveiligingssysteem", zegt een woordvoerder van de spoorwegbeheerder desgevraagd. "Wij willen dus nul risico nemen."

Na overleg met vervoerder NS is besloten de dienstregeling twee uur eerder dan gepland op te starten.

Wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen als er een treinstoring is? In onderstaande video leggen we het je uit:

Hart van Nederland legt uit: wat gebeurt er bij een treinstoring?

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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