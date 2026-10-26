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Politie onderzoekt brand bij autosloperij, brandstichting niet uitgesloten

Brand

Vandaag, 12:39

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De politie doet onderzoek naar de brand bij een autosloperij aan de Bleiswijkseweg in Zoetermeer. De brand brak zondagochtend uit. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. De politie sluit brandstichting niet uit en is daarom op zoek naar getuigen. Dat meldt de politie.

De melding kwam zondag vlak voor 07.00 uur binnen. Al snel werd er flink opgeschaald om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat de brand zou overslaan naar andere panden. Vier mensen werden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Er kwam veel rook vrij. Daarom werd er een NL-Alert verstuurd.

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Politie zoekt getuigen

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en houdt rekening met brandstichting. Daarom komt de politie graag in contact met getuigen. Heb jij iets gezien of gehoord, of heb jij beelden die kunnen helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

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