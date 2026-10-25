NL-alert verstuurd bij brand autosloperij Zoetermeer

Bij een autosloperij aan de Bleiswijkseweg in Zoetermeer woedt zondagochtend een grote brand, meldt de veiligheidsregio. Het vuur werd rond 06.50 uur gemeld. De brand is inmiddels onder controle.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse en er is vrij snel opgeschaald. Bij de brand kwam veel rook vrij, daarom is een NL-Alert verstuurd. De rook neemt wel af. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en hun ventilatie uit te zetten. Het lijkt erop dat de brand heeft gewoed in sloopauto's.

Vier mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht vanwege rookinademing. De rook is inmiddels sterk afgenomen. Bij de brand is een man aangehouden. Hij wilde volgens een correspondent ter plaatse naar zijn woning, maar werd tegengehouden door agenten. De sfeer sloeg daarna om.