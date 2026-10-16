Politie houdt man (26) aan voor brand in parkeergarage Amsterdam

Een 26-jarige Amsterdammer is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een grote brand in de nacht van donderdag op vrijdag. Het vuur brak rond 02.45 uur uit bij een auto in een parkeergarage aan de Theodoor van Hoytemastraat in Amsterdam Nieuw-West. De recherche onderzoekt of de brand verband houdt met een conflict in de relationele sfeer.

Door de brand moesten 55 woningen worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle, maar veel bewoners kunnen nog niet terug naar hun woningen boven de parkeergarage. Ze worden opgevangen in een hotel. De elektra en de riolering van het gebouw zijn beschadigd, laat de veiligheidsregio weten. De schade wordt nu onderzocht. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn vijf auto's in brand gevlogen.

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