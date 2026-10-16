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Flat Amsterdam ontruimd na zeer grote brand in parkeergarage

Brand

Vandaag, 05:59

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In een parkeergarage onder een flat aan de Theodoor van Hoytemastraat in Amsterdam Nieuw-West is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand ontstaan. Dat meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

De brandweer maakte bij het blussen gebruik van een blusrobot. Door de brand kwam veel rook vrij. De brandweer beval aan ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

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Woningen ontruimd

Zeker 55 woningen die boven de parkeergarage liggen, moesten worden ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een hotel in de buurt. Enkele mensen werden nagekeken door ambulancepersoneel. Omstreeks 05.00 uur vrijdagochtend was de brand onder controle en nam de rook af.

Bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun woning. Eerst wordt onderzocht hoe groot de schade is. Op basis van deze inspectie wordt beoordeeld welke bewoners wanneer terug kunnen. Stroomnetbeheerder Liander heeft uit veiligheidsoverwegingen de stroom afgesloten, waardoor ook een aantal omliggende gebouwen zonder elektriciteit zitten.

Door ANP
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