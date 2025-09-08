Terug

Fikse brand houtbewerkingsbedrijf in Daarlerveen onder controle

Brand

Vandaag, 06:13

De grote brand bij een houtbewerkingsbedrijf in het Overijsselse Daarlerveen is onder controle. Dat meldt de brandweer. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het vuur brak zondagavond rond 21.30 uur uit bij het bedrijf aan de Daarlerweg. Op beelden waren flinke vlammen te zien. De brand woedde vooral in het dak van het pand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur naar binnen sloeg of oversloeg naar naastgelegen gebouwen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden die daar last van hebben, krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te zetten.

ANP

