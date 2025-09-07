Zeer grote brand in Daarlerveen, gemeente Hellendoorn: 'Vuurzee in wijde omgeving te zien'

In het Twentse Daarlerveen, gemeente Hellendoorn, woedt een zeer grote brand. Volgens RTV Oost gaat het om een industriebrand. De vuurzee is in de wijde omgeving goed zichtbaar, zegt een correspondent ter plaatse.

Volgens de melding woedt de brand bij Klein Kromhof Houtvezels en Jekro Houtpellets aan de Daarlerweg, een houtbewerkingsbedrijf. De brand brak iets voor 21.30 uur zondagavond uit.

Later meer.