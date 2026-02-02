Bewoner raakt zwaargewond bij felle woningbrand Almelo, twee anderen gewond

Bij een felle woningbrand in een flatgebouw in Almelo is de bewoner van de woning waar het vuur uitbrak ernstig gewond geraakt. Dat meldt de brandweer maandagochtend. Twee andere mensen raakten ook gewond. De woning waar de brand begon is door het vuur onbewoonbaar.

De eerste melding kwam rond 06.20 uur binnen bij de brandweer, die direct met meerdere wagens uitrukte. Het vuur sloeg korte tijd fel om zich heen en zorgde voor een gevaarlijke situatie. Rond 06.40 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was.

Om 08.45 uur lieten de hulpdiensten weten dat er in totaal drie mensen gewond zijn geraakt. Rond datzelfde tijdstip werd het sein veilig gegeven, meldt de veiligheidsregio. De brand was toen uit, maar de schade is groot. Door de rook en hitte ontstond ook gevaar voor andere bewoners van het flatgebouw.

Tijdens de brand moesten meerdere bewoners hals over kop hun woning verlaten. Ook bewoners van naastgelegen woningen zijn van hun balkon gehaald, omdat het daar niet veilig was om te blijven.

Woning onbewoonbaar

Voorlopig is het in en rond de getroffen woning niet mogelijk om terug te keren. Bewoners kunnen nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.