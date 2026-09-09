Man (78) overleden bij uitslaande woningbrand in Zwaag

Bij de zeer grote woningbrand aan de Paardenweide in Zwaag is woensdagochtend een 78-jarige man uit Zwaag om het leven gekomen. Dat meldt veiligheidsregio. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan.

De brand brak woensdagochtend vroeg uit en was bij aankomst van de brandweer al uitslaand. Vanwege de brand en de hevige rook werden omliggende woningen uit voorzorg ontruimd. Ook werd een NL-Alert verstuurd.

Brand onder controle

Inmiddels heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. Het NL-Alert is ingetrokken omdat er geen rook meer vrijkomt door de brand. Mensen die geen last meer hebben van de rook kunnen hun ramen en deuren weer openen en de ventilatie aanzetten.

In het gebied rond de brand is de stroom uitgevallen. Netbeheerder Liander is ter plaatse om de storing te verhelpen. De verwachting is dat de stroomstoring om 11.15 uur verholpen is.