Zeer grote woningbrand in Zwaag, omliggende huizen ontruimd

Aan de Paardenweide in Zwaag woedt woensdagochtend een zeer grote woningbrand. Het vuur was bij aankomst van de brandweer al uitslaand en er komt veel rook vrij. Het is nog onbekend of er mensen in de woning zijn.

De brandweer werd rond 06.20 uur opgeroepen en is nog druk bezig met blussen.

Omliggende woningen ontruimd

Vanwege de brand en de hevige rook zijn omliggende woningen uit voorzorg ontruimd. De bewoners worden tijdelijk ergens anders opgevangen.

De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.

Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan.