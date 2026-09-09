OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zeer grote woningbrand in Zwaag, omliggende huizen ontruimd

Zeer grote woningbrand in Zwaag, omliggende huizen ontruimd

Brand

Vandaag, 07:45

Aan de Paardenweide in Zwaag woedt woensdagochtend een zeer grote woningbrand. Het vuur was bij aankomst van de brandweer al uitslaand en er komt veel rook vrij. Het is nog onbekend of er mensen in de woning zijn.

De brandweer werd rond 06.20 uur opgeroepen en is nog druk bezig met blussen.

Omliggende woningen ontruimd

Vanwege de brand en de hevige rook zijn omliggende woningen uit voorzorg ontruimd. De bewoners worden tijdelijk ergens anders opgevangen.

De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.

Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.