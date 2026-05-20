Waarschuwing na brand Diemen: scherven van zonnepanelen in omgeving

Omwonenden van de grote brand in Diemen worden gewaarschuwd voor mogelijk gevaarlijke resten van zonnepanelen in de omgeving. Door de brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Weesperstraat zijn zonnepanelen op het dak beschadigd geraakt.

Volgens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kunnen scherpe scherven van zonnecellen en stukjes metaal zijn neergekomen.

Scherven mogelijk in woonwijk terechtgekomen

De brand brak uit onder het dak van het pand en zorgde voor flinke rookontwikkeling. De rook trok richting een naastgelegen woonwijk, waarna uit voorzorg een NL-Alert werd verstuurd. Die waarschuwing werd later op de middag weer ingetrokken.

De brandweer had het vuur na enkele uren onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Bij de brand raakte niemand gewond.