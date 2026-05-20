Enorme rookwolk bij brand in Diemen

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Weesperstraat in Diemen woedt een grote brand onder het dak. Het is niet bekend in wat voor bedrijf de brand is begonnen.

Omdat er veel rook bij vrijkomt, die naar een nabijgelegen woonwijk waait, is een NL-Alert afgegeven. Omwonenden moeten hun ramen en deuren dichthouden. Ook moeten ze kinderen en huisdieren binnenhouden. Dat laatste is een voorzorgsmaatregel, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, omdat in het pand een wasserette zit waar chemicaliën worden gebruikt. Of er gevaarlijke stoffen of asbest zijn vrijgekomen, heeft de brandweer nog niet kunnen meten.

Voor zover bekend hebben alle mensen uit het pand kunnen komen.