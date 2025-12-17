Volg Hart van Nederland
Twee bewoners overleden na brand in bejaardencentrum in Bussum

Brand

Vandaag, 06:21 - Update: 48 minuten geleden

Twee personen zijn om het leven gekomen na een brand in een bejaardencentrum in Bussum. Volgens de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn twee bewoners overleden na het incident in een appartement aan de Jozef Israëlslaan.

De brand ontstond rond 20.00 uur in een woning op de tweede verdieping. De bewoonster van dat appartement kwam daarbij om het leven. Enkele uren na de ontruiming werd een andere bewoner onwel. Ook hij overleed, meldt de veiligheidsregio.

Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Daarnaast kregen vier anderen medische ondersteuning vanwege rookinhalatie. Volgens de veiligheidsregio maken zij het, naar omstandigheden, goed.

Meerdere woningen onbewoonbaar

Door de schade zijn zo’n tien appartementen voorlopig onbewoonbaar. De getroffen ouderen zijn tijdelijk ondergebracht op een andere locatie van het bejaardencentrum. Hoe lang zij daar moeten blijven, is nog onbekend.

Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand precies is ontstaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

