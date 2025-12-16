Twee personen naar ziekenhuis na brand in bejaardencentrum Bussum

De hulpdiensten hadden dinsdagavond hun handen vol aan een brand in een bejaardencentrum aan de Jozef Israëlslaan in Bussum. Twee personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. Vier anderen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand ontstond in een appartement op de tweede verdieping van woonzorgcentrum Godelinde. De eerste melding kwam rond 20.00 uur binnen. De brandweer wist het vuur gelukkig snel te blussen. In de gang waar de appartementen aan liggen, hing daarna nog rook.

Met een van de twee personen die naar het ziekenhuis werden gebracht, gaat het inmiddels weer goed. Hoe het met de ander is, kon een woordvoerder van de veiligheidsregio nog niet zeggen. De brandweer onderzoekt of en wanneer bewoners terug naar hun woning kunnen. De bewoner van het appartement waar de brand woedde, kan voorlopig niet terug vanwege de schade.

Voor de overige bewoners is opvang geregeld in een restaurant op de begane grond van het gebouw.