Klanten peilen de schade na brand in caravanopslag Aalsmeer: 'Met de grond gelijk gemaakt'

Brand

Vandaag, 13:30

Bij de door een heftige brand getroffen caravanstalling in Aalsmeer kwamen maandag de eerste klanten hun schade opnemen. Tussen het zwartgeblakerde staal probeerden mensen te ontdekken of er nog iets te redden viel.

"Het ziet er verschrikkelijk uit", concludeert een vrouw. "Met de grond gelijk gemaakt. Het is zwart en tot de grond afgebrand. Mijn camper stond niet binnen, dus we hebben geluk gehad."

De Veiligheidsregio liet eerder al weten dat de loods als verloren moet worden beschouwd. De brand verwoestte een groot deel van de opgeslagen voertuigen.

Caravanstalling Aalsmeer volledig verwoest door grote brand
