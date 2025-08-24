Caravanstalling Aalsmeer volledig verwoest door grote brand

In Aalsmeer is zondagavond een grote brand uitgebroken in een caravanstalling aan de Oosteinderweg. Rond 19.45 uur kwamen de eerste meldingen binnen bij de brandweer. De brand gaat gepaard met flinke rookontwikkeling. De opslag is volledig verwoest.

De brand in de loods, waarvan de eerste meldingen rond 19.45 uur binnenkwamen, was iets na 21.00 uur onder controle. Ook is de rookontwikkeling "aanzienlijk minder" dan toen het vuur net was ontstaan, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met de brand, omdat de loods is ingestort en nablussen daardoor lastig is.

Toen de brand uitbrak, waren er geen mensen in de loods aanwezig. Hoeveel caravans er verloren zijn gegaan door het vuur, is nog onbekend. De veiligheidsregio zegt het te begrijpen als mensen zich zorgen maken over hun caravan. "Zodra het weer mogelijk is, kunt u contact opnemen met de eigenaar van de stalling voor meer informatie."

Veel mensen deelden beelden van de enorme rookpluim, die onder meer vanaf Schiphol en Amsterdam te zien was. Omdat er nog steeds veel rook is, wordt gemeten of er gevaarlijke stoffen in de lucht zitten.

Explosies

Volgens de veiligheidsregio zijn enkele explosies te horen geweest. Het ging om gasflessen en banden in de caravans. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

ANP/Hart van Nederland