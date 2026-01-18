Volg Hart van Nederland
Bewoner overleden bij woningbrand Tilburg, politie onderzoekt toedracht

Brand

Vandaag, 14:50 - Update: 3 uur geleden

De persoon die zaterdag om het leven kwam bij een woningbrand in Tilburg is de bewoner van het appartement. Het gaat om een man, meldt de politie zondag. Details over het ontstaan van de brand zijn vooralsnog niet bekend.

Rond 11.10 uur op zaterdagochtend brak er brand uit in een kleinschalig appartementencomplex aan de Leharstraat. De veiligheidsregio meldde kort daarna dat daarbij een persoon is overleden. Na het blussen door de brandweer merkte de politie de locatie aan als plaats delict. Een onderzoek werd gestart.

Een woordvoerder van de politie meldt zondag dat het onderzoek heeft geleid tot een vermoeden van de toedracht van de brand. Juist dat vermoeden zorgt er volgens de woordvoerder voor dat er niets over gedeeld kan worden. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.

Door ANP

