Dode gevonden bij woningbrand in Tilburg

Bij een woningbrand aan de Leharstraat in Tilburg is een overleden persoon aangetroffen. Dat bevestigen een woordvoerder van de politie en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan Hart van Nederland.

De brand ontstond rond 11.00 uur in een kleinschalig appartementencomplex. Na korte tijd is de brand geblust. Het pand onder de uitgebrande woning heeft waterschade. Naast de overleden persoon zijn verder geen slachtoffers gevallen.

Op dit moment doet de politie onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en naar de toedracht van de brand. Op dit moment is daarover nog niets bekend.