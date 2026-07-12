Camper gaat in vlammen op langs de weg in Rijen

Dan denk je op weg te zijn naar je vakantiebestemming, maar is even later je camper in de brand gevlogen. Dat gebeurde precies in Rijen nabij Tilburg, toen zondagmiddag een camper op de Vierbundersweg vlam vatte. Mogelijk is dit gekomen door ontplofte gasflessen, want er waren meerdere knallen voorafgaand aan de brand te horen.

De brandweer heeft het wel nog in onderzoek, dus de exacte oorzaak kan nog niet bevestigd worden schrijft Omroep Brabant. Weg is door het voorval wel even afgesloten geweest. De camper kon als verloren worden beschouwd.