Vakantie eindigt dramatisch: camper brandt volledig uit tijdens picknickstop in Oploo

Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand aan de Tweede Stichting in het Brabantse Oploo. De eigenaar was samen met zijn gezin op de terugreis van vakantie en had net een tussenstop gemaakt om in het bos te picknicken.

Omstanders zagen rook uit de camper komen en schakelden direct de brandweer in. Toen de hulpdiensten arriveerden, stond het voertuig, volgens een correspondent ter plaatse, al in brand. Ondanks de snelle inzet kon de brandweer niet voorkomen dat de camper volledig verloren ging.

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Droogte

Vanwege de aanhoudende droogte en de ligging in een bosrijk gebied werd uit voorzorg opgeschaald naar een middelgrote brand. Extra materieel, waaronder een tankautospuit, een officier van dienst en een waterwagen, werd opgeroepen om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de omgeving. Uiteindelijk bleek een tweede tankautospuit niet nodig.

Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.