Vrouw overleden na uitslaande woningbrand in Klundert

Brand

Vandaag, 13:47

De vrouw die woensdag zeer ernstige brandwonden opliep bij een uitslaande brand in haar woning aan de Prins Willemstraat in het Brabantse Klundert, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie donderdag.

Door een nog onbekende oorzaak brak er brand uit in haar woning. Het hele blok van zes woningen werd uit voorzorg ontruimd.

ANP

