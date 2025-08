Vrouw loopt zeer ernstige brandwonden op bij uitslaande woningbrand Klundert

Een bewoonster van een huis in het Noord-Brabantse Klundert heeft woensdag zeer ernstige brandwonden opgelopen bij een uitslaande brand. De brand is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De bewoonster is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Het hele blok van zes woningen werd uit voorzorg ontruimd. De bewoners van deze huizen zijn allemaal veilig en kunnen weer terug als de woningen zijn vrijgegeven. De brandweer onderzoekt momenteel of de brand naar de huizen is doorgeslagen.

ANP