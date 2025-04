Grote brand in Zoetermeer is uit, blijf alert op roetdeeltjes

Een grote brand die sinds dinsdagavond woedde in een pand in Zoetermeer is uit. Er is geen rookontwikkeling meer. Wel blijft het advies om voorzichtig te zijn met roetdeeltjes in de omgeving, meldt de brandweer.

Het blussen van de motorwinkel aan de Goudstraat heeft uren geduurd. De omgeving was afgezet. Rook trok richting Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek en daarom was een NL-Alert verstuurd. Inmiddels is het pand grotendeels gesloopt.

De veiligheidsregio adviseert bij het aantreffen van deze deeltjes, op bijvoorbeeld auto's en tuinmeubilair, om dit te reinigen met water en zeep en hierbij handschoenen te dragen. "Raak de depositie niet aan met de blote huid", schrijft de veiligheidsregio. Ook wordt geadviseerd om alert te zijn dat kleine kinderen de deeltjes niet via hun handen in hun mond krijgen.