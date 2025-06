Na man (83), nu ook vrouw (87) overleden na brand in chalet in Haaren

Ook de 87-jarige bewoonster van een chalet in het Brabantse Haaren dat vrijdag in brand vloog, is overleden, meldt de politie. Eerder overleed haar echtgenoot van 83 jaar.

De vrouw raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is aan haar verwondingen gestorven, laat de politie maandag weten.

Brand

De brand brak vrijdagochtend uit in de woning aan de Scheurbroeksesteeg en zou zijn ontstaan door een gasexplosie. De politie laat maandag weten dat er niet wordt uitgegaan van brandstichting. Daarom doet de politie geen verder onderzoek.

ANP